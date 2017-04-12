立院前瞻建設公聽會明邀黃健庭與會
立法院明天召開第三場前瞻基礎建設計畫公聽會，國民黨立法院黨團將邀請台東縣長黃健庭出席；至於今天列席的台北市副市長林欽榮，明天也將再次列席參與公聽會。
經濟委員會今天召開第二場前瞻基礎建設條例公聽會，討論水環境建設，包括台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安等綠營縣市首長皆出席參加。明天的公聽會，藍營的縣市首長也將登場，黃健庭將出席就數位建設，發表意見。
立法院經濟委員會明天將召開第三場前瞻基礎建設條例公聽會，將聚焦在數位建設的議題上，同時也繼續邀請所有的縣市首長能夠與會。國民黨立委張麗善今天表示，黃健庭關注數位建設這個議題，所以主動向她說要來參加明天的公聽會；至於新北市則是由研考會主委林純秀參加。
張麗善也說，接下來的公聽會，在討論到城鄉建設的部分時，她們還會邀請到南投縣長林明溱、花蓮縣長傅(山昆)萁、新竹縣長邱鏡淳等人參加。
據了解，林欽榮明天也將繼續參加前瞻基礎建設條例公聽會。此外，包括台中市政府、雲林縣政府、屏東縣政府，也會派出代表列席參加。1060412
(中央社)
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