黨員名冊疑外流 國民黨移請檢調調查

中國國民黨主席選舉競爭激烈，國民黨考紀會主委劉漢廷明天將偕同律師召開記者會，針對疑似黨員名冊外流，移請檢調調查。

黨內人士今天表示，移請檢調調查，除以示自清外，最重的是建立行政倫理規範，不允許有黨工洩漏黨員名冊事情發生。

國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人游淑慧日前曾說，她是1月新入黨員，黨證還沒收到，卻收到前副總統吳敦義競選主席連署文宣，她要求黨中央調查並請吳敦義嚴肅面對。

吳敦義當時接受媒體訪問表示，這不是個資問題，也沒傷害什麼，又不是神秘的人頭黨員，且游淑慧跟隨郝龍斌多年，名片也給人家，怎麼會不知道她是黨員？1060412

(中央社)