藍委陳宜民表態 願參選高雄市長
國民黨團副書記長陳宜民今天表示，他喜歡選擇困難的事情做，若有需要，他願意參選高雄市長。他說，國民黨主席擬參選人洪秀柱、吳敦義、郝龍斌及詹啟賢都希望他能出馬。
擔任過醫生的陳宜民今天表示，《國語》有云「上醫醫國，其次疾人，固醫官也。」他願意參選高雄市長，自從當立委與高雄民眾有連結後，發現自己很喜歡跟民眾坐在一起，感受民眾純真的一面，這是過去當醫生、老師所做不到的事情。
陳宜民說，他就是喜歡選擇困難的事情做，願意接受挑戰 。國民黨主席擬參選人洪秀柱、吳敦義、郝龍斌及詹啟賢都有跟他談過，而國民黨立委黃昭順也不只一次跟他說，希望他能出馬，能夠接棒。高雄市國民黨籍市議員也都鼓勵他能夠出來選市長。
他說，他是政治素人，現在好像在讀政治速成班，但如果他能做得到，且真的有需要，他也願意去嘗試，雖然過程中可能會有很多的困難、障礙，但就是一步一腳印的從做中學。若有比他更適合的人，他也願意無條件支持，若不嫌棄他，那大家就一起共同為高雄奮戰。
陳宜民表示， 一個城市被單一政黨獨大太久就會腐敗，所以才要有制衡力量，大溝頂拆遷事件給他很大感觸，讓他看到市政府可以為了開發案就犧牲掉當地人的居住權益。
他說，他雖然在台北住了50年，但自從擔任立委後，一開始為了要接地氣，而在高雄設立服務處，也與高雄市議員設立聯合服務處後，他在立院質詢時都會一直想到高雄，也勤跑高雄市各區，幫高雄市民解決問題。
至於選情方面，目前民進黨擬參選高雄市長的參選人都已在高雄市各處插旗，但陳宜民表示，他們還要過了他這一關才行。他說，他家世清白，理念也很清楚，在看到高雄市每年預算有新台幣1000多億，若好好做，把錢花在刀口上，高雄可以更好。1060412
(中央社)
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