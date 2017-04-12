傳印度再向以色列採購8000枚飛彈

印度上週傳出以20億美元向以色列購買中程防空飛彈系統後，消息人士今天透露，印度準備再以15億美元向以色列購買反坦克飛彈和艦載防空飛彈共8000枚。

「新德里電視台」（NDTV）今天報導，這是印度總理莫迪7月訪問以色列加強印度與中東國家關係前，再度向以色列採購的兩項金額龐大軍事採購案。

截至2016年3月，以色列是印度第三大武器供應國。印度第一大武器供應國是俄羅斯，其次是美國。

報導引述消息人士透露，印度準備為陸軍向以色列採購「尖釘」（Spike）反坦克飛彈，並為海軍向以色列採購艦載巴拉克8號（Barak 8）長程防空飛彈，預計在未來兩個月內簽約。

這名人士指出，這兩項飛彈採購總價15億美元，以色列將在簽約後的兩年內交付8000枚飛彈給印度。

以色列國營的以色列航太公司上週才證實，和印度簽約，印度將向以色列航太公司（Israel Aerospace Industries,IAI）採購價值16億美元的中程地對空飛彈防衛系統。

印度也同時向另一家以色列國營企業拉費爾（Rafael）先進防衛系統公司，採購總價4億美元的飛彈防衛系統零組件。

隨著印度與巴基斯坦及中國大陸關係更加緊張與惡化，莫迪政府正以2500億美元推動軍隊現代化，希望在2025年完成所有現代化工作，上述幾項軍購案就是這項計畫的一部分。

此外，這些向以色列採購軍備的軍購案趕著在莫迪訪問以色列前完成，政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）資深亞洲政治風險分析師庫瑪（Shailesh Kumar）認為，這讓莫迪訪問以色列成雙邊關係的重大里程碑，因為雙方都共同面臨恐怖主義威脅。

庫瑪表示，由於以色列與美國關係密切，印度強化與以色列的合作關係，將成為莫迪加深對美關係的重要軸心。1060412

(中央社)