陳俊秀單場雙響炮 桃猿6比3力克富邦

陳俊秀今面對富邦悍將，前5局就轟出單場雙響炮，率桃猿取得領先。(周鎮宇攝)

(21:40更新最終結果)富邦悍將與Lamgio桃猿今在新莊棒球場交手，桃猿前5局靠著陳俊秀的單場雙響炮，加上投手道恩斯6局投球繳出優質先發，終場桃猿就以6比3擊敗富邦拿下勝利。

此役富邦派出久未先發的倪福德，結果首局就遭遇亂流，面對首位打者林智平就投出保送，雖然立即解決下兩棒打者，但面對陳俊秀直接被轟出全壘打，失掉2分。

第3局桃猿繼續展開攻勢，靠著連續三支安打，再攻下2分，第5局陳俊秀又把握壘上有人機會，再轟一發全壘打，為球隊添得2分，5局結束桃猿取得6比1領先。

雖然第7局富邦靠著陳凱倫與李宗賢的兩支安打攻佔得點圈，再利用兩次野手選擇追回2分，不過最終還是無力逆轉戰局，終場以3比6敗下陣來。

桃猿先發洋投道恩斯，本季首度面對富邦，除了首局被高孝儀與林哲瑄的串聯安打失1分，隨後順利壓制住富邦打線，此役主投6局，被擊出6支安打，狂飆9次三振，拿下本季第二勝。

(中時電子報)