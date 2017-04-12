疑用鐵窗上吊 小四女童不治
台南市1名就讀國小4年級的女童，昨晚疑似與家長有意見不合的情緒，獨自到住家外利用離地面較高的鐵窗及麻繩勒頸尋短，被發現時已無心跳及呼吸，送醫後仍宣告不治。
警方初步調查，女童疑似因遭到家長指責後，獨自跑到家門外，用利鐵窗及麻繩勒頸尋短；家人約10多分鐘後要叫女童吃飯時沒有回應，才在屋外發現女童，趕緊送醫急救，但經搶救後仍宣告不治。
台南市政府教育局指出，校方獲報後協助家長處理後續相關事宜。女童平時在校行為無異狀，死因還有待進一步釐清。
校方今天上午也召開緊急會議，並進行珍愛生命教育宣導，立即由輔導教師進行班上同學小團體輔導及全校學生心理輔導。同時請家長多留意學生身心狀態，有需要時可尋求校方協助。1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。