疑用鐵窗上吊 小四女童不治

台南市1名就讀國小4年級的女童，昨晚疑似與家長有意見不合的情緒，獨自到住家外利用離地面較高的鐵窗及麻繩勒頸尋短，被發現時已無心跳及呼吸，送醫後仍宣告不治。

警方初步調查，女童疑似因遭到家長指責後，獨自跑到家門外，用利鐵窗及麻繩勒頸尋短；家人約10多分鐘後要叫女童吃飯時沒有回應，才在屋外發現女童，趕緊送醫急救，但經搶救後仍宣告不治。

台南市政府教育局指出，校方獲報後協助家長處理後續相關事宜。女童平時在校行為無異狀，死因還有待進一步釐清。

校方今天上午也召開緊急會議，並進行珍愛生命教育宣導，立即由輔導教師進行班上同學小團體輔導及全校學生心理輔導。同時請家長多留意學生身心狀態，有需要時可尋求校方協助。1060412

(中央社)