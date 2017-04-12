共軍向北韓邊境增派15萬兵 陸：捏造

外電報導，為因應北韓可能發生緊急事態，中國大陸軍方向大陸與北韓邊境增派15萬名士兵。大陸國防部新聞局今天對此表示，「上述報導純屬捏造」。

中國大陸國防部官網今天以「國防部新聞局答記者問」方式，對記者提問作以上回應。

美國總統川普（Donald Trump）6日在佛羅里達州會晤中國大陸國家主席習近平，當夜就對敘利亞發動飛彈攻擊。此舉被普遍解讀為對北韓的警告。

川普近日表示，假使有必要，美國準備在沒有中國的情況下解決北韓「問題」。

美國已派遣一個包括尼米茲級航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）在內的海軍打擊群前往朝鮮半島，以展示武力。1060412

(中央社)