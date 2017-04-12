于孟雄打擊狀況佳 感謝胡金龍提點

于孟雄打擊近況佳，連續4場比賽敲出安打。(富邦球團提供)

富邦悍將于孟雄，今年開季就在一軍，近期展現火燙手感，連續4場出賽都擊出安打，打擊率高達3成85，于孟雄感謝胡金龍在賽前打擊練習時都有給他一些提點。

于孟雄9日先發鎮守左外野，5打數2安打，包含一發二壘安打，也成為球隊止住9連敗的功臣之一，于孟雄說，自己目前賽前都會提早到球場練習打擊，期望能夠可以幫助球隊。

于孟雄也提到，賽前練習都會接受胡金龍的提點，他指出：「金龍賢拜有跟我說打擊時手要放輕鬆點，之前自己打擊因為想要長打，手都有點僵硬，被提點一下，有收到不錯的效果。」

目前于孟雄上場幾乎都以外野守備為主，他表示，自己還是內外野都有練習，多增加自己的出場機會。

總教練葉君璋稱讚于孟雄的守備能力，葉總回應，于孟雄的守備範圍與傳球臂力都相當好，對球隊滿有幫助的，所以目前都會安排他在外野上場。

(中時電子報)