殺父弒母案逆轉停押 王忠義盼司法還清白

▲王忠義停止羈押後返家，除訴說其悲憤心情與不平之鳴，並堅稱自己是清白，定會準備證據來證明，期讓早日無罪定案。（楊樹煌攝）

前年震驚社會的王忠義疑為詐領保險金，涉嫌殺父弒母遭羈押兩年，台中高分院今〈12〉日以王忠義弒殺父母案證據薄弱，裁定停止羈押，王忠義下午返回暫居地，情緒激動的表示，一審錯誤判決，讓他浪費兩年青春，他會準備更多有利的證據來證明他的清白；更盼司法早日無罪定案，讓他重獲自由。

王忠義今天被台中高分院當庭釋放後，下午由其妻騎機車將他載返草屯住處，面對記者，王忠義難耐激動的情緒，憤恨的指出，因為一審錯誤判決，兩年來，他一直處於悲憤的狀態，心情始終難以平復。

王忠義抨擊兩年前承辦的警察與檢察官，違反偵查不公開原則，用大膽的假設，結果出了狀況，還給媒體錯誤訊息，造成輿論方向的偏差，對他非常不公平，並讓他造成無法彌補的傷害，更讓司法蒙羞。

王忠義表示，等他心情調整平復後，他會把完整的資料公諸於世，歡迎社會大眾共同來檢視，因為「殺父弒母」絕不容許有絲毫的模糊空間。

王忠義也憤恨不平的指出，其實當時現場已有不符他殺、法醫也提出有利他的證據、測謊及人證都對他有利，檢方郤未秉持客觀態度來審理，從檢方起訴書和地院的有罪判決內容明顯都有嚴重瑕疵，不知所為動機何在？還讓他平白被羈押兩年，令他不解。

雖然心有諸多不滿與不平，但王忠義對鄭律嘉欣律師有無盡感恩心情，他說，如果沒有正義的大律師，發現案情不對勁，全力幫他收集證據，據理力爭為他辯護，否則他也難能讓該件弒殺案大逆轉，並經台中高分院以證據薄弱，裁定停止羈押。

王忠義對妻兒十分保護，拜託媒體不要來他住處打擾，更不要讓他的住處曝光，以免妻兒再遭受二度傷害；至於停押後，每周六必須跟居住地的豐城派出所報到，他說，他會如期報到，並會認真準備各項證據，來證明自己的清白，並期待早日「無罪定案」。

(中時)