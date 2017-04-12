土耳其總統擴權公投 逾半民眾贊成

土耳其本周日將就修憲擴大總統實權舉行公民投票，一旦通過，總統艾爾多安有可能執政至2029年。ANAR和Konsensus等2項最新民調，各自顯示52％和51.2％民眾投贊成票。除了贊成比率較3月初民調有所增加外，尚未決定的民眾比例則下降。

(工商)