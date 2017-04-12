王逸鈴獲選入坎城影展創投選映片單

新北市府中15紀錄片放映院任職的導演王逸鈴，獲得法國坎城影展電影創投單元選映片單，市府文化局同仁獲悉都驚呼「真的是臥虎藏龍」。王逸鈴說，很高興作品被看見。

第70屆坎城影展主辦單位今天揭曉短片競賽片單及電影創投（Cinefondation）單元選映片單，電影創投單元在2600部作品中選出16部，包括導演王逸鈴的作品「迎向邊疆公路」（Towards the Sun）。

「迎向邊疆公路」電影，描述一個家被政府法拍、強迫搬離並準備以車為屋的男人，遇上一個身上只剩一張機票和簡單行李的年輕女人，兩人各自悵然坐在移動車屋上，隨著指標一路向北，展開一段充滿意外的公路旅程。

王逸鈴目前任職新北市「府中15」紀錄片放映院，市府文化局員工獲悉這好消息，都驚呼「真是太臥虎藏龍，太厲害了。」且府中15放映院，在4月19日就要放映「迎向邊疆公路」。

今年即將在台灣藝術大學電影系畢業的王逸鈴，今天晚上接受中央社專訪時表示，這部劇情片是依據她的部分自身經驗，加上融合其她的創作，身兼導演、編劇、剪接。因應劇情需要，一從台東鹿野等地的公路往北拍攝，花東公路拍到蘇花公路回台北。

可以獲得坎城影展電影為學生設置的創投單元選映，王逸鈴說，「雖然高興，但，現在腦筋一片空白。」其實，本片在台灣女性國際影展中，曾獲得評審團特別獎。她很高興藉由各種影展，讓自己的作品被看見。

王逸鈴說，自己是新北市雙溪人，在偏鄉沒有電影院，從小沒看過電影，等就讀基隆女中後才接觸第一部電影。後來，在基隆市文化中心溫習功課，看見一本有關普立茲攝影獎的書，深感震撼，「看到一張張照片，影像的張力，讓我感動到哭了出來。」

她說，深感傳播力量對於社會的影響力，因此，選擇台藝大電影系就讀。因緣際會到「府中15」上班，無論是售票、行政、前台服務等業務，也可以多觀摩與學習，「畢業後還是會選擇最愛的電影」。1060412

(中央社)