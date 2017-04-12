常玉太夯 《國寶檔案》破例當周重播
由新聞主播戴忠仁主持的《國寶檔案》，連2天播出常玉專輯，引起許多共鳴，為了應觀眾要求，決定破例明後天再度重播，創下一周內重播的紀錄。
不少觀眾看了《國寶檔案》的常玉特輯後，才知道國立歷史博物館「惦惦吃三碗公」，館藏的常玉市價竟高達五十億。戴忠仁指出，節目中介紹的收藏家施俊兆先生，不僅是全世界最重要的常玉收藏家，他還在國外媒體剛公布的名單「Asias Top 100 collector you must know你要認識的亞洲百大收藏家」名列其中，此次重播也算是對他的致意。
另外，兩個專輯總共播出八十幅國家和私人收藏的常玉作品是前所未見的紀錄，若上次錯過的朋友，一定要把握明後兩天、晚間11點，《國寶檔案》將在人間衛視頻道再度播出常玉專輯。
(中時電子報)
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