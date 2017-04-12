「深愛的人正在離去」 瓊瑤證實夫罹血管型失智症

瓊瑤證實平鑫濤罹患「血管型失智症」。（圖／中時資料照片）

瓊瑤發長文談丈夫病情。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

作家瓊瑤日前透露丈夫平鑫濤住院多日，使瓊瑤身心俱疲，坦言「已經到臨界點，快撐不下去」，今(12日)稍早瓊瑤證實平鑫濤罹患的是「血管型失智症」，雖非阿茲海默症，但仍會逐漸將生命中所有人事忘記，包括瓊瑤，使她忍不住痛心說：「那個深愛著我的人，正在一步步離我遠去。」

瓊瑤透露2014年《梅花烙》遭侵權官司，是在丈夫平鑫濤力挺下提告，正式控告後，平鑫濤開始出現重複舉動，常常一再提醒媳婦說：「我老了，沒辦法保護媽媽了，這場官司，你要把握好！千萬要保護媽媽！」，也開始發現字越寫越醜，或看不懂稿，讓瓊瑤首次驚覺丈夫健康出現警訊。

同年10月，平鑫濤寫信給兒女，交代孩子若在他病危時不可用儀器維持他的生命，讓他走的清清爽爽，沒留信給妻子，平鑫濤對瓊瑤解釋：「你我之間，還需要我交代嗎？你不會讓我『不死不活』的！你要學會的，就是到了我走之後，你必須堅強的活下去！」、「讓我自然的走，然後你堅強的活著，繼續你的寫作，就是我們相愛這場最完美的句點！」

某天平鑫濤到榮總老年精神科看診，回家後家人轉交醫生留下的私人電話，請瓊瑤有空打給她，當晚趁老公睡著後，瓊瑤致電醫師，對方說：「平伯伯確實沒有阿茲海默症，他害的是『血管型失智症』，是因為腦部血管有栓塞所造成！」瓊瑤當場晴天霹靂，聽不進醫生所說這病的成因，只問：「這就是人生最後的一站，是嗎？」醫生坦白回應：「是！」

醫生更進一步說：「瓊瑤阿姨，這是一條漫長的路，妳要有心理準備，你熟悉的那個平伯伯，會慢慢消失……還有幾年誰都說不準，總之，這是一個不可逆的病，我已經開藥給他，希望延緩症狀，妳要準備跟這個病長期作戰！」瓊瑤痛心問：「他會最後忘掉我嗎？」醫生表示不一定，「這個病不會用他最愛或最不愛的人來排秩序，如果有一天他忘了你，你就不在他生命裡了！」

講完電話，瓊瑤淚流滿面不能自己，走到老公臥房，望著他熟睡臉龐輕聲說：「我只請求你一件事，請你求你，把我排在最後一個，當你把所有的人都忘記了，最後再忘掉我！」她想起平鑫濤寫給她的各種句子，也想起丈夫對她日益加深的愛意，瓊瑤說：「那個深愛著我的人，正在一步步離我遠去。用遺忘我的方式離我遠去，我想著想著，心在泣血。無法控制，眼淚再度落下來。」

(中時電子報)