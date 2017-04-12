Ella生了 陸網友：最強孕婦卸貨

S.H.E成員Ella（陳嘉樺）順利生子的消息今天登上新浪微博熱搜榜，許多大陸網友獻上祝福。有人笑說，「太棒啦！地表上最強孕婦卸貨了！」「勁寶，歡迎來到這個世界！」

華研公關傍晚證實，Ella已順利生產，母子均安，目前正在醫院休息，有後續進度會再同步通知大家。大陸新浪娛樂微博報導這則消息，此消息也受到大陸網友瘋狂轉載。

不少大陸粉絲獻上祝福，在微博留言，「恭喜我的女神」。還有網友說，「恭喜啊！小時候的偶像都已經生寶寶了！感慨時間過得好快啊！」「我不想我不想不想長大。」

Ella與老公賴斯翔結婚近5年，平常就有運動習慣的她儘管大著肚子，日前還在社群網站臉書（facebook）貼出挺孕肚勁舞影片表示，「渾身是勁的媽已經準備的好好的了，勁寶哥（寶寶的小名），快來吧。」1060412

(中央社)