新加坡紅星大獎 張赫出席頒獎

南韓演藝經紀公司SidusHQ今天透露，旗下男演員張赫將於16日以頒獎嘉賓身分，出席由新加坡國營廣播公司新傳媒（Mediacorp）主辦的「2017紅星大獎」，頒獎給年度10大最受歡迎男女藝人。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，「紅星大獎」是新加坡最高級別的電視頒獎晚會，每年舉辦一次。

據報導，南韓男星蘇志燮9日出席「紅星大獎Live Show」，並公布年度10大最受歡迎男女藝人獲獎名單。

張赫主演的電視劇「美麗心靈」、「Voice」在新加坡熱播，在當地人氣看漲。1060412

(中央社)