指梅蘭妮亞當伴遊女 每日郵報道歉賠錢

英國「每日郵報」（Daily Mail）去年曾報導，美國總統川普的妻子梅蘭妮亞當模特兒時，提供「模特兒之外的服務」。每日郵報今天同意為此賠償梅蘭妮亞並致歉。賠償金額不明。

路透社報導，梅蘭妮亞（Melania Trump）在紐約對每日郵報老闆提告，稱這篇報導使她在潛在業務上損失數百萬美元，因此求償1.5億美元（台幣約46億元）。

瞭解內情的人表示，和解金不到300萬美元（台幣約9200萬元），涵蓋法律費用和損失。

每日郵報當初在報導中影射梅蘭妮亞，除了模特兒外，還兼當伴遊女郎。每日郵報今天對報導致歉，表示將撤文。

每日郵報說：「我們已同意賠償梅蘭妮亞的損失和花費。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060412

(中央社)