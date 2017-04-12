聯合航空執行長承諾不再拖人 未想過請辭
美國聯合航空執行長穆尼奧斯今天在機艙拖人濺血事件後，首度接受專訪表示，未來不會再動用維安進入機艙拖人，他沒有想過辭職負責。
穆尼奧斯（Oscar Munoz）在事件後，對內與對外說法不一致，並指受害乘客在「重新安置」過程中「難搞與暴力」，引起提油救火的公關風暴，許多人要求他下台負責。
穆尼奧斯在機艙強行暴力拖人事件後，首度現身接受美國廣播公司（ABC）專訪表示，「沒想過要辭職，他的職責是讓聯合航空更好，過去如此，未來也將持續。」
他說，這是系統性的失能，公司未向前線督導與管理員工提供適當的處理方式、程序與操作指引。他們可用一般的常識來處理，員工們都瞭解這用一般常識就可以解決，這是他必須處理的。
乘客陶大衛（David Dao，譯音）在坐定後才被要求離開，最後以暴力在眾人面前不當處理。當旅客進入機艙，航空公司再要求旅客離開，情況可能與登機前大不相同。
對此，穆尼奧斯說，「這也是系統性的議題，航空公司有獎勵乘客志願取消機位的計畫，但這只能在登機門外起作用。很明顯的，當旅客登機，行李拖運，坐定之後，再要求離機，這套計畫必須更動。」
消費者花錢上機，卻被暴力拖離，重創聯合航空形象與聲譽。穆尼奧斯承諾，聯合航空不會再動用機場維安進入機艙，強拖旅客出去，「不會要求預定機位、支付費用、已就坐的乘客離開，聯合航空不會再這樣做。」
ABC記者還問到，是否認為乘客在過程中有犯任何錯誤？穆尼奧斯遲疑一下說，「沒有，他不可能犯錯，他是已付費乘客，坐在聯合航空班機座位上，沒有人應該受到如此對待。」1060412
(中央社)
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