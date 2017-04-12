聯航強拖乘客下機 越裔美國人示威抗議

美國聯合航空超賣機位，強行將1名越南裔美國籍乘客拖下飛機，引起公憤。越南裔美國人美國時間11日下午在芝加哥機場外面集合示威，對聯合航空粗暴對待乘客行為表達抗議。

路透社報導，越南裔美國籍醫師陶大衛（David Dao，譯音）9日遭航警強行拉下機，以騰出機位給聯航員工，導致見血場面，畫面曝光後引發眾怒。

越南快訊新聞網站今天引述外媒報導，約有25名越南裔和亞裔美國人11日下午在芝加哥機場外面集合示威遊行，示威者高舉英文和越文標語，對聯航粗暴對待陶大偉的手法表達抗議，號召抵制聯航，呼籲各航空公司與安全人員改善對少數人群的對待。

示威者表示，對聯航粗暴對待陶大偉的事件感到非常震驚與憤怒，「在任何背景下粗暴對待亞裔美國人，都是不可接受的」，要求當局調查並處理聯航不當處置手法及安全人員的責任。部分示威者還要求聯合航空公司執行長（CEO）辭職。

另外，這起事件也受到越南國內網友的高度關注與熱烈討論。網友除了對受害者陶大偉表示同情外，並紛紛譴責聯航與機場安全人員的暴力處置手段，指控聯航種族歧視。1060412

(中央社)