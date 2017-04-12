鍾小平譏柯P跌倒 柯下戰帖騎雙塔

台北市長柯文哲(右)遭市議員鍾小平(左)懷疑怎麼騎雙塔的，當場向鍾下戰帖。（圖左資料照片/圖右洪錫龍攝）

國民黨台北市議員鍾小平今日在議會質詢時，批評市長柯文哲是有史以來最沒有程度的市長，還譏笑柯日前試跑跑道時跌倒，質疑他是如何騎雙塔的，讓柯文哲下戰帖回應「不然我們兩個來騎騎看」。

柯文哲去年初挑戰了一日北高、一日雙塔，展現出驚人體力，不過日前在試跑為世大運重整的跑道時卻不慎跌倒，還掀起一股改圖熱潮。

鍾小平在質詢時，除了就前瞻計畫經費大批柯文哲外，也笑柯文哲在跑道上跌倒，懷疑他是怎麼騎幾百公里的腳踏車。柯則回應「不然我們兩個來騎騎看」，鍾也不甘示弱回應「我跟你騎啊！我跟你爬台北101登高！」，還反問柯不會打禁藥騎完吧。

鍾小平敢於接下柯文哲戰帖的原因，或許和他大學時曾是籃球國手有關，他也是三分球紀錄保持人，曾單場投進17個三分球。

(中時電子報)