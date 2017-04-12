白宮：川普提名律師沙利文為副國務卿

白宮發表聲明，川普總統提名沙利文（John Sullivan）出任常務副國務卿。國務院設有兩個類似職務，常務副國務卿和負責管理與資源事務的副國務卿。白宮聲明中指出，沙利文將在無額外補助的情況下兼任這兩個職位。

沙利文是諮詢公司美亞博律師事務所（Mayer Brown LLP）華盛頓辦公室的夥伴，負責全國安全事務。沙利文在美國商業、司法和國防部均曾任要職業，包括小布希總統時代商業副部長，並曾為美國和伊拉克商業論壇主席。這項提名將交由參議院確認資格。

(中時)