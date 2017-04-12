官警淋雨 保五：署長頒發加菜金

保安警察第五總隊今天舉辦機動警力示範觀摩後突然下雨，有人將近300名官警在雨中的影片PO署長信箱「要署長看一下」。保五表示，署長看後感佩員警精神和毅力，頒發加菜金。

保五表示，上午台南和高雄及屏東等保安警力舉辦機動警力示範觀摩，在演練結束後，長官準備致詞感謝員警操練辛勞時，突然下雨。

保五表示，由於雨來得快又急，讓長官措手不及，但隨即收隊，因為有人看到不捨，將30秒的影片PO至署長信箱。

保五表示，署長看到後感佩員警執勤精神和毅力，頒發加菜金新台幣10萬元慰勉，由駐區督察代表頒發。

對於官警淋雨，有員警認為，長官在雨棚內講話，員警淋雨的對比讓外界觀感不佳；也有員警表示，只淋一下雨沒什麼，有時執勤淋的時間更長，還好吧。1060412

(中央社)