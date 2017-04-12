陸外交部談朝鮮半島：各方應保持克制

大陸的朝鮮半島事務特別代表武大偉10日在首爾會見南韓外長尹炳世，並與南韓外交部「半島和平交涉本部長」金烘均會談，大陸外交部發言人陸慷12日在例行記者會上表示，雙方就中韓關係、朝鮮半島局勢和推進半島無核化等交換意見。

陸慷表示，武大偉重申中方在半島核問題上的原則立場，即堅持實現半島無核化目標，堅持維護半島和平穩定，堅持通過和平方式解決問題。武大偉還就美國在南韓部署薩德問題再次表明了中方堅決反對的立場。

陸慷稱，當前朝鮮半島形勢複雜敏感，任何可能加劇局勢緊張的行動都是不負責任的，也是危險的。有關各方應保持冷靜克制，緩和局勢，而不是相互刺激，火上澆油。

陸慷提到，中方已經提出了解決半島核問題的「雙軌並行」思路和「雙暫停」建議，中方建議著眼點只有一個，就是有效降低半島緊張，為和平解決半島核問題創造條件，為本地區實現和平、穩定與安全提供現實可行對策。「這當然是中方自身安全需要，從長遠看也符合有關各方利益，希望各方認真考慮並作出建設性回應。」

(旺報)