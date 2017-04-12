力推轉診 李伯璋：研議拉高「照顧轉診者」費用

衛福部健保署持續推動健保醫療改革，當中包括本月15日即將上路的健保部分負擔新制，民眾未來到醫學中心看診，是否是經過轉診後才前往，關係到荷包的支出。健保署長李伯璋今指出，將研議增加照顧「轉診病人」的相關費用，鼓勵醫師將病患上轉和下轉的持續性照顧。

李伯璋今在「轉診面面觀，轉診怎麼轉──公轉、自轉？」座談會中表示，調高部分負擔並非考量健保財務，而是為了建立制度，對於外界仍對分級轉診有不少聲音，他也表示「願意傾聽各方意見」。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長、立法委員邱泰源表示，統計顯示，平均每1000名發生不適症狀的患者，只有1人需要到醫學中心接受治療，其他幾乎都可在基層診所解決，且基層診所具有可近性、周全性、持續性等醫院沒有的特色，世界衛生組織WHO更早在2008年就呼籲各國，應由醫院回歸到基層醫療。

台大醫院創傷醫學部主治醫師、醫勞盟理事曾家琳表示，唯有分級轉診、才能讓公共醫療資源達到合理分配；她強調，健保法明定部分負擔是採「定率」，但目前卻採「定額」收費，希望將來能由藥費的部分負擔能採定額，做為改革的開始。

前衛生署長、台灣病友聯盟理事長楊志良表示，分級醫療絕對值得推動，因為台灣就醫太方便，且開業醫師多為專科或次專科醫師，導致當年健保開辦之初，要推轉診卻被迫喊停；他補充，健保署現要推轉診，一定要做好教育宣導， 讓民眾知道轉診的目的、是讓病人得到更適當貼切的照顧，才能說服民眾配合轉診。

台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊說，轉診有三個層面要注意，一是不能只強調「上轉」，否則只是幫大醫院增加客源，二是要瞭解病人轉診的意願，最後則是轉診的品質，除了及早建立民眾對基層醫療的信心，並配合改善健保支付制度、擴大家醫群計畫，讓民眾願意回到基層接受診療。

(中時)