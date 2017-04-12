酷玩巡迴台灣站最終場 雨神再次報到

英國酷玩樂團（Coldplay）今晚在桃園高鐵站前廣場舉行這次亞洲巡迴台灣站的最後一場演出，不料途中卻下起大雨，好在歌迷熱情不減，依然穿著雨衣，對表演報以熱烈歡呼。

酷玩樂團成軍20年，昨天跟今天首度在台舉辦「COLDPLAY 2017亞洲巡迴演唱台灣站」，共計吸引8萬人到場，今天進行第二場演出，晚間6時30分先由英國歌手潔絲肯特（Jess Kent）暖場，7時30分換酷玩上陣。

酷玩樂團以「A Head Full of Dream」做開場，接連演唱多首經典歌曲，包括「Yellow」、「The Scientist」等，克里斯‧馬汀在自彈自唱「The Scientist」時，甚至要求大家一起跟著唱，酷玩的表演加上絢麗的煙火及燈光效果，開場沒幾分鐘，歌迷氣氛就high到最高點。

今天一直到開場前都是好天氣，但演唱會到約8時左右，天公不作美，突然開始下起大雨。不過，雨勢並沒有削減歌迷的熱情，克里斯‧馬汀也向歌迷喊話，非常謝謝大家站在雨中聽他們表演。1060412

(中央社)