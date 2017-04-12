在美飛零式戰機 他可能是第一個日本人
現年66歲的日本人柳田一昭，是住在美國洛杉磯近郊的飛行教官，他在美國時間11日成功駕駛零式戰鬥機完成訓練飛行，很可能是二戰後在美國飛行零式戰鬥機的第一個日本人。
零式戰鬥機是三菱重工製造，活躍於1940年到1945年，整個太平洋戰區都可以見到它的蹤跡，堪稱日本海軍在二次大戰期間最知名的戰鬥機。
日本產經新聞報導，結束訓練飛行的柳田說，非常開心，能親自體驗過去耳聞的高性能操控，這是長久以來的夢想。
近期內，他將參加飛行執照的考試。
產經新聞報導，對零式戰鬥機相當了解的航空記者藤森篤表示，目前所知，二戰後就沒有日本人在美國駕駛過零式戰鬥機飛行，「這可能是日本人戰後的首度飛行」。
柳田在美國時間11日下午，為了取得零式戰鬥機的飛行執照進行訓練，在加州奇諾（Chino）機場飛行約1小時。他今天所駕駛的是零式戰鬥機22型。
這架零式戰鬥機過去在巴布亞紐幾內亞墜機後，美國人蒐集殘骸和相關零件帶回美國，之後在俄羅斯根據設計圖修復。
至於為何要帶去俄羅斯修理？報導指出，因為蘇聯解體後，失去工作的軍事國防產業從業者，都用低價修理或修復相關軍需產品。
報導表示，除了發動機不是原來零式戰鬥機上的發動機，其他零件幾乎都跟二戰時期的零式戰鬥機一樣。柳田負責對機體維修。
美國現在能飛行的零式戰鬥機，在加州有3架、華盛頓州有1架、南達科他州1架，總計共5架，過去曾在航空展等場合飛行。1060412
(中央社)
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