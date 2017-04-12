美攻擊敘利亞 俄變回世界最大反派角色

美國以敘利亞總統阿塞德使用化武為由，7日朝敘境中部荷姆斯省附近的謝拉特機場發射59枚戰斧巡弋飛彈，此舉讓支持阿塞德的俄國與美國關係變得緊張。

俄國總統蒲亭一直希望在川普上任後，兩國關係能有所改善。畢竟在前總統歐巴馬第二任期時，兩國因為烏克蘭問題，相處的並不融洽。美國聯合其他國家對俄羅斯發動經濟制裁，加上油價走跌等原因，俄國近幾年經濟情況不容樂觀，所以俄國對於川普一直抱有明顯的期待。

在美國總統選舉期間，從俄國總統到俄國民眾，幾乎是對川普一面倒的支持。根據「全俄羅斯民調研究中心」（VTsIOM）當時的調查，有近一半的俄國民眾對川普抱有好感。VTsIOM的負責人費德洛夫還表示俄羅斯是全世界為數不多、民眾都是「川粉」的國家。

俄國總統蒲亭對川普的期待，體現在對歐巴馬執政後期的容忍。去年12月30日，任期剩3週的歐巴馬以俄羅斯干預美國大選以及對美駐俄外交官施壓為由，對俄進行報復，包括制裁2個俄國情報單位、驅逐35名美國駐俄外交人員，以及關閉位在紐約和馬里蘭、俄國所屬的別館。

對此，蒲亭並不以相同手段對付美國駐俄羅斯官員，甚至逆向操作，邀請美國外交官子女至克里姆林宮參加新年晚會，並表示「莫斯科想要打交道的是美國新任總統川普帶領的政府，並將以之後他對俄國的態度，決定俄國針對恢復兩國關係的後續決策」。

不過一切都在美國攻打敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政權之後有了顯著改變。美國的介入，使其和支持阿塞德的俄國立場相左。兩國在此議題的矛盾變得明顯，力挺阿塞德的蒲亭甚至直指「沒有敘軍使用化武的痕跡，倒是有美國違反國際法以及挑釁的證據」。

蒲亭今日接受訪問時，針對記者提問川普上任後的美俄關係，蒲亭明確的表示「川普上任後美俄關係，特別是在軍事方面，並沒有改善，某種程度上甚至可以說是倒退的」。

這是川普上任後，俄羅斯總統蒲亭首度公開負面評價兩國互動。

美國打擊敘利亞的結果，讓支持阿塞德政權的俄國，瞬間變回「世界上最大反派角色」、「邪惡的幫兇」，「歐美各國重修舊好的動力來源」。

對此，蒲亭在11日與義大利總統馬達雷拉（SergioMattarella）共同召開記者會時表示「我們早就準備好當大家共同的敵人了」。1060412

(中央社)