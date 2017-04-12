熊本地震重災區 學生終於吃到營養午餐
日本去年發生熊本大地震，讓重災區中小學校無法供應熱騰騰營養午餐，學生在吃了近1年的便當後，今天開始終於能再吃到熱騰騰的營養午餐。
日本電視網報導，和學童一起吃營養午餐的益城町町長西村博則表示，「邁向重建過程中，沒有什麼能勝過孩子們的笑臉」，同時也對一直以來提供支援的各界人士，表達由衷感謝之意。
熊本大地震發生於2016年4月14日，尤其以4月16日主震規模最大。益城町距離熊本市區約10多公里，是最靠近熊本市的重災區，也是14日強震震央。這裡的房子多是老舊木造透天厝，災情十分慘重。
日本電視網報導，受災最嚴重的益城町，從今天開始終於恢復供應7所中小學校營養午餐，讓學童及西村博則感到相當開心。
益城町去年兩度經歷震度7地震襲擊，連中小學校的營養午餐中心都嚴重受損，一直以來都只能提供學童便當。
不過，在鄰近的熊本市協助下，益城町恢復供應熱騰騰的營養午餐。1060412
(中央社)
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