薩德衝擊 韓國觀光公社估陸客少400萬人

韓媒報導，韓國觀光公社12日召開記者會稱，將促進遊客來源地多元化和活躍南韓國內旅遊，彌補因大陸反制薩德入韓導致的訪韓陸客流失，減少旅遊業受到的負面影響。

韓聯社報導，韓國觀光公社表示，今年3月16日至4月9日，訪韓陸客同比減少63.6%，導致同期訪韓外國遊客減少21%。

韓國觀光公社社長鄭昌洙表示，如果這種情況持續，預計陸客將減少52%（約400萬人），未來還可能出現周期性減少，觀光公社將公布應對方案。

報導說，當前首要任務是促進遊客來源地多元化，挖掘替代中國的新市場。韓國觀光公社調高中國以外地區遊客訪韓目標人數，從2016年的917萬人提升到1120萬人，其中吸引日本遊客目標由原來的250萬人，提升到300萬人。

另外，韓國觀光公社為開拓擁有17億人口的穆斯林市場，正盡快擴大穆斯林友好餐廳和祈禱室等旅遊基礎設施建設。為吸引東南亞遊客，韓國觀光公社還計畫選拔一批會說泰語、馬來語、印尼語、越南語的東南亞移民在主要景點做講解員。

(旺報)