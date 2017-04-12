被前妻騙走5000萬 趙擎曝：試過所有自殺方法！

趙擎闊別10年，首度演出台灣戲劇作品《妖精》。（羅永銘攝）

趙擎與姚坤君、曹晏豪飾演一家人。（羅永銘攝）

謝祖武爆料蔡振南、謝麗金劇中有床戲。（羅永銘）

梅芳與李李仁飾演母子。（羅永銘攝）

歌手出身的演員趙擎，2006年突遭前妻林欣緹騙走價值共5000萬元的積蓄及2棟房子，他12日出席文化部主辦、台視承辦的《閱讀時光II》首映會，聊起當初背債到大陸發展卻不如預期的過往，他紅著眼眶哽咽自爆：「那時自殺過無數次，上吊、吞藥、燒碳，幾乎什麼方法都試過，但沒有一次成功。」後來他下定決心不再尋短，「基於對媽媽的責任，我一定要活下來，因為我自殺後，最難過的是我母親，就會換她自殺」。

趙擎外型斯文白淨，當年和賈靜雯演出《七世夫妻之梁山伯與祝英台》爆紅。2004年他與有過5次婚姻、帶著6個小孩的前妻林欣緹結婚，不過結婚短短兩年，前妻就騙光他所有積蓄及房子，並丟下小孩消失無蹤，趟擎為幫也被牽連的媽媽贖回兩棟房子，又跟朋友借錢，之後為了償還債務，他將前妻2個已可自力更生的孩子留在台灣，帶著4個小孩到大陸發展，後來因被經濟壓力壓得喘不過氣，只好把小孩送回台灣，請前妻姊姊代為照顧。

他當年發誓成功了才願意回來，期間足足有8年的時間都不曾踏回台灣一步，好不容易花好幾年還完欠款，前年因為要到英國拍戲，他才回台灣重辦護照，哪知一到機場就被海關告知他因欠稅被限制出境，原來他又被前妻牽連，積欠國稅局47萬稅金。直到最近，他終於還清所有債務，可以好好重新生活。

他說自己當年是從歌手變演員，沒吃過什麼苦，剛去大陸時幾乎身無分文、什麼都沒有，一切從零開始，必須用很低的片酬爭取演出機會，他每天只能搭公車，還曾為了堅持省錢搭只要4毛錢的公車，而與要搭2元地鐵的助理吵架，「當時真的覺得自己像小丑，什麼都不是！」

他不諱言曾自殺過很多次，一直希望有一天能自殺成功，他的外婆當年拿外公的領帶上吊過世，他也曾拿自己的領帶綁在桿子上想上吊，不料桿子斷了，還把他的頭打腫一個包。決定要燒碳時，他怕被救活，特地打電話跟朋友說他身體不舒服、不要來打擾他，沒想到此舉反而引起朋友疑心，把他從鬼門關救回。他也吃過安眠藥，但在大陸無法一次取得很多藥量，因為劑量不夠多又被救回一命。他嘗試過跳樓，但站上去後發現有懼高症不敢跳。在講述自己那段不斷自殺想死的過程時，他全程紅著眼眶。

他表示，以前會逃避自殺話題，因為腦袋裡一直還有自殺的念頭，現在因為徹底走出來了，知道自己愈來愈好，已經完全沒有這個想法，所以這一次他選擇坦然面對這個話題，也願意講出曾經很辛苦的那段過往，「以前可能還帶著對前妻的恨，現在則已經放下和原諒，因為我已經真正走過來！」他甚至感謝那一段人生經歷，「我很感謝在我還是新人時願意給我機會的製作和導演，因為重新回頭看當時的演出，真的奇爛無比，沉澱後，才知道自己因為有這些經歷，演技才變得內斂、進步這麼多！」他很希望這次回台灣拍戲，可以讓年邁的媽媽重新因他感到驕傲。

趙擎這次在《閱讀時光II》的《妖精》飾演一個外遇男，他表示，原本就跟經紀人說過，台灣如果有好的作品，且不用花太多時間，他也願意回來，這次看了劇本非常喜歡，覺得跟以往的他很不一樣，是個非常內斂的角色，「如果是以前的自己絕對演不來，沒有經過這10年的磨練，我無法詮釋這麼安靜、內斂的角色。」

由文化部主辦、台視承辦的《閱讀時光II》、四部文學改編戲劇作品《玫瑰玫瑰我愛你》、《妖精》、《生活是甜蜜》、《先生媽》，12日盛大舉辦首映會，主要演員梅芳、李李仁、趙擎、謝祖武、蔡振南、謝麗金、曹晏豪、高英軒、姚坤君、福地祐介、許乃涵、張捷、安娜等人大陣仗盛裝出席。4月16日起，每週日晚間八點在台視主頻播出、4部戲將連播4週。

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(中時)