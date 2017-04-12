香蕉套袋裝GPS 順利逮捕香蕉竊賊

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李姓男子11日凌晨在高市美濃區涉嫌偷竊5串香蕉，蕉農早在套袋時裝上「GPS防竊追蹤器」，警方依該追蹤器定位遭竊香蕉位置，順利逮捕40歲李男，嫌犯自知無法脫罪，只好坦承偷竊香蕉，警方偵訊後依竊盜罪嫌將他移送偵辦。

(中時)