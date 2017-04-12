聯合航空機艙濺血風暴 執行長：令人羞愧

美國聯合航空執行長穆尼奧斯今天在機艙拖人濺血風暴後首度出面，除了全面道歉外，他表示感到羞愧、學到教訓，並承諾糟糕的事不會再發生。

聯合航空機艙拖人事件引發全球抵制風暴，早前失言的執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz）12日首度露面，在美國廣播公司（ABC）專訪中致歉。

他說，「看見影像時比想像的嚴重，並令人感到羞愧。當時想到公司和員工，並想到重要的是，首先要做的是向陶醫師及其家人，以及同班機乘客致歉。」

他表示，已連繫乘客陶大衛（David Dao，譯音），並派人致意，希望親自向他致歉。

穆尼奧斯說，對員工和乘客來說，那不是聯合航空家庭的樣子，「那糟糕的片段，絕對不會再發生，那是公司的前提也是承諾。」

對於暴力事件後，內外說法不一，遲了兩天才全面公開道歉。穆尼奧斯解釋，事件後的初步反應沒有反應出真實感受，他在事件中學到教訓。

穆尼奧斯強調，會深度與全面檢視指引，未來會謹慎派遣執法人員進入機艙。維安人員在機場是為了維護安全與保護乘客，若為了其他原因必須派遣維安人員，聯合航空會檢視動用保安的規定。1060412

(中央社)