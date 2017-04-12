蒲亭認川普執政後 美俄關係似惡化
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在今天曝光的訪問中說，在美國總統川普執政之下，美俄關係似乎已惡化；與此同時，兩國外長在莫斯科就引發緊張的敘利亞問題舉行會談。
法新社報導，蒲亭接受電視台訪問時說：「你們可以說，在工作層級的互信程度非但沒有改善，更可能已經惡化，尤其在軍事方面。」
因敘利亞被控發動化武攻擊，美方以飛彈攻擊回敬後，美俄雙方相互爭執，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）與俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）目前正在莫斯科舉行緊張會談。
提勒森是川普政府首位造訪俄國的高層官員，莫斯科和華盛頓當局希望藉他此行弄清彼此的立場。
美國指控俄羅斯盟友、敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Asad）發動致命攻擊，導致許多平民喪命，因而朝阿塞德政權一處空軍基地發射飛彈，作為懲戒。
蒲亭憤怒駁斥美國對大馬士革當局的指控，抨擊美國發動空襲「違反國際法」。
儘管雙方希望兩國關係能獲得改善，提勒森與拉夫羅夫會談似乎仍將聚焦分歧難解的敘利亞問題。敘利亞內戰爆發6年，已造成超過32萬人喪生。
路透社報導，詢及敘利亞政府被控對伊德利布省（Idlib）發動化武攻擊，蒲亭說，大馬士革當局已放棄儲藏化武。
蒲亭說，他認為這起事件不外兩種情況，就是敘利亞政府轟炸反抗軍的化武儲藏庫，導致毒氣外洩，或是企圖破壞敘國政府名譽的陰謀。（譯者：中央社劉文瑜）1060412
(中央社)
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