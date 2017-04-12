中山高南下湖口段車禍 5人送醫

桃園市消防局出動救援。（莊旻靜翻攝）

桃園市消防局出動救援。（莊旻靜翻攝）

國道中山高南下80.7公里湖口路段，今天（12日）晚間8點許發生一起車禍，造成5人受傷送醫。新竹縣消防局接獲通報後，轉報桃園市消防局處理，由楊梅消防分隊出動5輛救護車、4輛消防車及7名警消救護，警消到場時，傷者已自行就醫，事故原因尚待警方釐清。

(中時)