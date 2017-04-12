李沛旭穿吊嘎做菜 性感指數爆表

李沛旭為小薰做菜。（三立）

李沛旭戲裡戲外都很會做菜。（三立）

李沛旭為小薰做菜。（三立）

李沛旭在三立、東森8點華劇《只為你停留》從水電工變身大廚！擁有一身健壯肌肉的他身穿吊嘎為小薰下廚，還把小薰逗得樂呵呵，互動超甜蜜，預告一播出，觀眾覺得原來「喬師傅」也會放閃粉紅泡泡，做菜那段根本是標準的新好男人，性感指數百分百。私下也超愛做菜的李沛旭開玩笑說：「我就是新好男人無誤！」

小薰認為，男人最迷人有兩件事，一就是下廚，另一是抱小孩，那畫面會讓女人覺得迷人又無法抗拒，誠如劇中對白「有個讓人每天開心的你存在，真好」。

李沛旭這次飾演的喬師傅是的憨厚好男人，入戲網友常留言給「傻妹」小薰，提醒她「這種男人去哪找呀，還一直考慮」，雖然李沛旭劇中面對感情常無厘頭，但也有女粉絲覺得「無厘頭也是把妹泡妞的一招」。

(中時)