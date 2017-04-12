寵物登記流程簡化 免附狂犬病疫苗證明

零撲殺政策今年2月施行，農委會持續加強配套措施，今修正發布《寵物登記管理辦法》，未來飼主僅需帶飼主身分證明文件就可辦理寵物登記，免附狂犬病預防注射證明，簡化程序盼提高寵物登記率，新制本周五上路。

農委會表示，《動物保護法》規定，飼養犬隻須辦理寵物登記，提高寵物登記率也是減少棄養、控制流浪犬族群及動物收容所零撲殺政策的關鍵，但目前國內僅6成的家犬有登記，尚未達普及化程度，顯示飼主辦理寵物登記的意願還有待提升。

農委會防檢局副局長施泰華表示，幼犬若在3月齡以前有來自母體的抗體，所以一般獸醫都建議幼犬滿3個月後再施打疫苗。農委會畜牧處科長江文全則指出，現行寵物登記規定飼主須檢附狂犬病預防注射證明，這也導致飼主難以配合主動辦理寵物登記，此次修法將施打狂犬病疫苗與寵物登記脫?，以簡化登記程序，盼有更多飼主辦理寵物登記。

農委會表示，未來寵物登記雖然不用再附狂犬病預防注射證明，但寵物登記及狂犬病預防注射管理2個系統已有整合，可互為運用，狂犬病疫苗每年都要施打一次，防疫機關可從登記資料中篩選未施打疫苗的犬隻，進而通知飼主補打，因此脫勾後對於狂犬病的防疫工作不會打折。

農委會強調，飼主應為其飼養的犬隻辦理登記並植入晶片，違者可處3000元至1萬5000元罰鍰，新制周五起上路，登記程序更為方便。

(中時)