人妻沒包袱！林可彤大誇簡宏霖「淋濕的毛毛」好性感

簡宏霖、林可彤、張立昂與孫沁岳出席華視戲劇上檔記者會。（華視）

簡宏霖、林可彤、張立昂與孫沁岳出席華視戲劇上檔記者會。（華視）

新手人妻林可彤。（華視）

張立昂被網友點名是新F4成員。（華視）

三立製作的《我的極品男友》、《1989一念間》12日起在華視進行無線台首播，簡宏霖、林可彤、張立昂與孫沁岳12日出席華視上檔記者會。剛升格人妻的林可彤，一見到寫真書即將上市的劇中男友簡宏霖，就搞笑說「你寫真書比較好看」，還大誇他「淋濕的毛毛」很性感！與簡宏霖同屬男團4ever的孫沁岳，最近也跟進準備出寫真書，正在努力健身，簡宏霖誇他身材精壯、線條好看又吃不胖，還爆料孫沁岳：「他脫衣比穿衣好看很多！」

林可彤在《我的極品男友》和簡宏霖有不少親熱戲，她說，很多男生可能會不願意接受，但當時的男友、現在的老公非常支持並尊重她的工作。不過，前陣子她與祖雄在網劇《咕咾女人》拍親熱戲，老公突然很介意地問她：「妳怎麼沒跟我講對方只穿一條內褲！」她笑說「他都不怕我穿很少，有沒有保護好自己，反而擔心對方穿太少耶！」她5月即將去義大利度蜜月，也會積極展開做人計劃。

張立昂的經紀公司老闆柴智屏即將拍攝新版《流星花園》，他與同門的布魯斯、蔡凡熙等人都被網友點名是熱門新F4人選，他說，15歲左右看過《流星花園》，雖然沒看完但知道故事講什麼，他感覺演員應該要再比自己更年輕一點。

(中時)