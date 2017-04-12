女賊拿玩具槍搶百萬婚飾 衰遇警車被逮
新竹市文昌街1間銀樓，12日晚間傳出搶案，1名女子持玩具槍、電擊棒、水果刀等武器，喝令業者交出總價值173萬的結婚金飾套組等，女搶匪裝入袋後提了就走，業者衝出門外大喊「搶劫啊！」正巧巡邏警方路過，當場將女子逮個正著，金飾全數歸還。
警方調查，33歲梁姓女子晚間6時許進入銀樓，向業者表示要買結婚套件，老闆熱情拿出多種樣式供梁女參考，梁女先是不斷提問讓老闆卸下防心，一方面暗中觀察值錢首飾及店外狀況。
耗了2個多小時到晚間8時許，梁女突然從袋子拿出武器，對老闆吆喝「不要動！」隨即搜刮桌上及櫃內結婚套組、項鍊、耳環、手鍊、戒指等，全倒進紅色塑膠袋內，隨即奪門而出。
老闆見女子離去，拿起電話邊報警，一邊衝出門外大喊「搶劫啊！」求助，此時巡邏警車剛巧經過，老闆趕緊朝女子逃逸方向指去，警方加速跟上，在離現場不遠處將梁女逮個正著，壓制時金飾、玩具槍等疑似擠太滿，當場灑一地，圍觀民眾議論紛紛。
由於從搶案發生到逮捕，全程僅短短5分多鐘，業者財物完璧歸趙，頓時令他轉憂為喜，而梁女被上銬帶回警局偵訊時滿臉無奈，警方查出他有竊盜前科，目前待業中，依強盜罪嫌偵辦中。
(中時)
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