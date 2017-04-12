6億年化石當磷肥 貴州緊急喊停

大陸媒體報導，貴州省甕安縣磷礦挖掘，一路挖到已經有6億年歷史的珍貴化石。事件遭到披露後，當地政府立即宣布停工，劃定古生物化石核心區保護範圍，要求對化石進行完善保護。

綜合中國大陸科技日報、北京青年報報導，貴州甕安縣磷礦挖掘情況氾濫，挖掘範圍已經危及當地的化石保護和科學研究。

由於報導引發媒體關注並轉載，當地政府特別召開緊急會議，對涉及保護點的開採下令停工。其他礦區也待化石保護區範圍劃定後，再責令相關企業停止開採。

報導指出，當地在2日曾舉辦生物群化石保護和科學研究國際研討會，並實地考察3個化石研究地點。但其中一個已經完全消失，一個被坍塌的山體覆蓋，一個則是部分覆蓋。

中國科學院南京地質古生物研究所去年11月圈定的3個保護區，1個已經挖光，還有2個雖然尚未進入開採範圍，但也已經距離開採區不遠。

對於6億年化石遭到開採，貴州省國土資源廳表示，作為化石和地質遺跡保護主管部門，會積極監督當地化石地保護工作。目前國土廳已經要求在劃定的保護範圍內暫停開採，並要求相關部門在月底前圈定生物群化石產地範圍，6月底前完成保護區規劃報告。

北京青年報今天報導，甕安縣已經初步劃定古生物化石核心區保護範圍，目前規劃面積長約2公里，寬1公里，包括3個最重要的化石剖面點在內，其中2個點是以前發現的經典化石點，1個是新的化石點。1060412

(中央社)