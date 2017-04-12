美俄為敘利亞爭執 雙方外長會談圖化解
美國國務卿提勒森和俄羅斯外長拉夫羅夫今天在莫斯科展開緊張的會談，此時雙方因敘利亞被指發動化武攻擊以及隨後美方以飛彈還擊而相互爭執。
提勒森（Rex Tillerson）說：「我們今天的會談正值雙邊關係的重要時刻，以便於我們能進一步釐清目標和利益一致之處，即使我們的策略可能不同；也進一步釐清我們嚴重分歧之處，以期能更加了解分歧存在的原因。」
拉夫羅夫則說，「您的到訪十分及時」；並說，這提供了機會以釐清雙方合作的可能性，「最重要的是，合作組成1個廣泛的反恐陣線」。
儘管雙方希望，俄、美關係能在美國總統川普任內改善，此次提勒森和拉夫羅夫的會談似乎很可能會淪為在敘利亞問題上的爭執。敘利亞6年來的內戰已造成32萬人以上喪生。
不過由於美國官員暗示，俄軍可能參與了敘利亞統巴夏爾．阿塞德政府最近被指責的暴行，因此提勒森是否將獲邀會見蒲亭總統，無從確定。克里姆林宮只表示，蒲亭「可能」會與提勒森面談。1060412
(中央社)
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