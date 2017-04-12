全球孤狼恐襲增多 大馬警戒升級

馬來西亞全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）宣布，鑑於全球「孤狼」（lone-wolf）式恐襲活動不斷，因此會將應對恐怖襲擊的警戒升級，以確保大馬社會安全。

他今日發表談話說，過去幾個月全球發生許多獨來獨往的孤狼恐怖襲擊活動，而且大馬也不排除會遭殃，但他強調並不會因此向恐怖分子低頭。

他透露，大馬警方已經與國內各執法單位嚴謹配合，包括不斷加強偵查恐怖活動，以應付任何狀況的出現。同時，他也希望民眾一旦發現任何可疑情況，也應盡速報警預防悲劇。

另一方面，卡立阿布巴卡強調大馬警方依舊追查金正男毒殺案，目前仍等待北韓交出4名男嫌犯。不過，北韓卻遲遲不肯交人，這只能凸顯出包庇嫌疑。

他表示，大馬警方已通過國際刑警發出紅色通報，警方也掌握4人的指紋，只要他們到訪任何一個國際刑警成員國，都會立刻遭到逮捕。1060412

(中央社)