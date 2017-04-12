打擊動作調整收效果 陳俊秀生涯第5次單場雙響

陳俊秀修正打擊動作，今單場轟出雙響炮收到效果。(周鎮宇攝)

今Lamigo桃猿面對富邦悍將，陳俊秀扛下陣中第四棒，單場繳出5打數3安打，包含生涯第5次單場雙響炮，率球隊拿下勝利，總教練洪一中賽後也大力讚賞。

陳俊秀日前陷入打擊小低潮，不過近幾場逐漸回溫，今球隊擔任第四棒的林泓育因傷休息，洪總將他排此重任，洪總指出，知道陳俊秀之前打擊有點低迷，不過看他賽前都有拚命練習，這場下來感覺有恢復了。

陳俊秀回應，之前有針對自己的打擊動作做調整，雖然今天林泓育沒有上場，不過最近也都是跟他討論打擊姿勢，最後決定把手的揮棒放小一點，有打出效果還不錯。

去年面對此役富邦先發倪福德，陳俊秀就8打數5安打，包含2轟，今再度碰頭一樣繳出猛打賞表現，陳俊秀謙虛表示，其實每一場比賽狀況都不同，就是做好自己，繳出應有表現。

(中時電子報)