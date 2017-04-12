Uber明下午釋出新方案 5點檢視合法性

Uber明日下午一點半記者會就要公布與租賃車業者的合作細節，各界緊盯Uber是否真能洗刷非法污名，成功取得合法地位。至於是否合法可從5點審視。

5點源於交通部路政司副司長張舜清日前指出，Uber與租賃車合作，將檢視車輛是否為營業車？駕駛是否考取職業駕照？是否向乘客揭露所搭車輛屬何家租賃業者所有？是否與乘客確立租賃契約，包括要有派車單？是否採報價而非計程收費？

就Uber目前釋出資訊，將輔導前駕駛考取職業駕照並靠行，所以人車資格沒有問題，其他就待明日公布結果。

(中時)