DHL台灣徵才 大學生也可申請暑期實習

國際快遞DHL Express今天宣布包括台灣在內在地徵才計畫，大學生或研究生可申請DHL Express暑期實習計畫。

DHL Express表示，連續第3年獲得認證，成為全球領導雇主及最佳工作場所之一，也同時宣布在地徵才計畫，。

在台灣釋出包含業務、行銷、運務、客服等職缺53名，服務地點遍及北中南及機場，除招募新鮮人外，也有管理階層職缺開放申請。

此外，還在就讀大學或研究所的學生，也可申請DHL Express暑期實習計畫。DHL在台灣約有1000名員工，和全球一樣，員工在DHL工作不會遇上慣老闆。

台灣DHL Express總經理朱耀杰說，DHL相信成功的要素之一就是激勵員工，DHL投資非常多的資源在招募及培訓最優秀的人才上。1060412

(中央社)