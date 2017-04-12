香港巴士相撞 傳55人受傷

香港元朗今天晚間傳出3輛巴士相撞意外，傳有55人受傷，送醫救治。

香港明報報導，這起意外發生在晚間7點多，一輛城巴、一輛九巴與一輛專線小巴，在元朗公路屯門方向近博愛交匯處發生碰撞，造成55人受傷，20多輛救護車到場救援。傷者分別送往屯門醫院、博愛醫院與瑪嘉烈醫院。

報導引述目擊者的話指出，城巴車頭損毀嚴重，九巴車尾也凹陷，大量傷者坐在地上等候治療，他們多數是頭部和頸部受傷。1060412

(中央社)