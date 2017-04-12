酷玩貝斯手生日 主唱獻唱中文生日快樂歌
英國酷玩樂團（Coldplay）昨天跟今天在桃園高鐵站前廣場開唱，今天剛好是貝斯手蓋‧貝瑞曼的生日，主唱克里斯‧馬汀特別獻唱並改編中文版的生日快樂歌給他。
酷玩樂團成軍昨天跟今天首度在台舉辦「COLDPLAY2017亞洲巡迴演唱台灣站」，演唱多首經典歌曲，包括「Yellow」、「Fix You」、「Paradise」、「Viva laVida」等。
昨天的演唱會中，酷玩特別做了一首「第一次、也是最後一次」獻給台灣的歌，歌詞不但提及台灣很美麗，更承諾「我們會再回來」；今天雖然沒有台灣之歌，但他們也臨時變動歌單，特別演唱「Violet Hill」以及「Til Kingdom Come」。
今天剛好是貝斯手蓋‧貝瑞曼的生日，除了現場歌迷特別準備祝福蓋‧貝瑞曼生日快樂的海報外，馬汀也特別獻唱並改編中文版生日快樂歌給他。
今天演唱會約於9時30分結束，演唱約2小時，唱到最後一曲「Up&Up」，馬汀再次感謝歌迷的熱情，給了他們美好的夜晚，酷玩也希望能夠儘快再來台灣表演，唱完團員們一起向觀眾鞠躬致謝，馬汀也跪地謝粉絲。
主辦單位表示，酷玩昨天跟今天共吸引將近8萬人到場觀賞，結束台灣站演出後，酷玩樂團15日將在韓國首爾開唱。1060412
(中央社)
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