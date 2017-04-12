李明哲案 陸委會籲應透過正式管道溝通

針對李明哲案，大陸國台辦今天聲稱，去年520以來兩岸聯繫溝通機制停擺，所以委託民間單位向家屬代轉訊息。陸委會晚間說，政府與家屬立場一致，不願透過非正式管道處理本案。

陸委會呼籲，涉及人民基本權利與人身安全的事件，兩岸都應最優先處理，不應以任何政治理由干預、阻撓，中國大陸應該透過兩岸正式管道溝通處理。

民進黨前黨工李明哲在大陸失聯並疑遭陸方拘留已逾20天。中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山上午在例行記者會表示，大陸海峽兩岸關係協會已委託台灣有關團體「海峽兩岸交流服務中心」向李明哲妻子李凈瑜通報有關情況，同時轉交李明哲給父母和妻子的親筆信。

對此，行政院大陸委員會晚間表示，李明哲家屬已明確表達不願透過非正式管道處理本案，家屬態度與政府立場一致。

此外，安峰山上午除重覆李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」接受「依法調查」的論調外，並指「如果蓄意製造事端，意圖干擾依法辦案，只會使問題進一步複雜化，『損害當事人的權益』」。

對此，陸委會指出，政府的責任是要維護國家尊嚴和國人人身安全、權益，若陸方願意依照今天國台辦記者會說明，依法維護當事人的合法權益，就應儘速通報並公布事實真相與案情、限制人身自由的地點，及同意家屬赴陸探視。

陸委會表示，李明哲失聯以來，陸委會多次聯繫國台辦、海峽交流基金會多次發函海協會，循正式管道的對話及溝通；這些作為都在盡力避免使問題複雜化。陸方應盡速回應政府要求，透過雙方正式管道聯繫通報及處理。唯有雙方展開溝通與對話，才有助化解各界疑慮，避免進一步衝擊兩岸關係。1060412

(中央社)