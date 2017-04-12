來日月潭雲品吃港式飲茶　好山好水好美味

「粵點煲香宴」套餐，每客只要980＋10％。(業者提供)

箔金松露靚蝦餃。(業者提供)

「叉燒包，誰愛吃剛出籠的叉燒包，誰愛吃剛出籠的叉燒包，還有那蓮蓉包呀豬油包呀魚翅包豆沙包應有盡有。廣東包，假使你說你不愛吃廣東包、還有各式各樣的上海包、讓我來告訴你有生煎饅頭大肉包小籠饅頭菜肉包呀……」說到港式飲茶，不得不想起這首被多人翻唱的叉燒包。

不但香港人愛飲茶，台灣人對港式飲茶的熱愛也不遑多讓，不管是飯店的港式餐廳、老字號的港式飲茶或是街邊小吃，愛的是香港來的點點心或是新加坡的樂天皇朝，燒雞燒鴨燒鵝、叉燒包蓮蓉包小籠包……總有一款是你愛的。

台灣有好吃的港點，更是好茶的故鄉，當在地茶香遇見港點，就是味蕾最美麗的旅行。日月潭盛產紅茶，來到日月潭，別忘記去雲品的「雲水坊」港點餐廳，「雲水坊」擁有得天獨厚的地理環境，以三面環湖的景緻，將日月潭優美的湖光山色納進餐廳空間，現正推出「粵點煲香宴」套餐，每客只要980+10%。

「粵點煲香宴」菜色包括有埔里筊白筍、埔里可食用玫瑰、頭社碧玉筍等在地食材：「絕代雙寶」、「玫瑰香」、「箔金松露美人粿」「極品鮑魚燒賣」、「紹興滑雞煲仔飯」、「臘味排骨煲仔飯」，外加一道當日限定甜湯，4月前加碼優惠給而前來嚐鮮饕客，只要點餐「粵點煲香宴」加購任一單點菜色，即享8折優惠。在這裡飲茶，果然是好山好水好茶好美味。

(中時)