任達華好身材 靠少吃＋勤運動

任達華靠運動維持好身材。（記者陳俊吉攝）

任達華出席按摩椅新品發表會，邀攝影記者體驗，幫忙拿攝影機拍攝。（記者陳俊吉攝）

港星任達華今天（4月12日）旋風來台8小時，以代言人身份，出席按摩椅新品發表會，也代表正在養傷的劉德華公開向台灣粉絲致意，表示華仔復原情況良好，超乎預期，相信華仔很快就能公開現身，繼續工作，並透露華仔即使在病榻上，也不忘關心香港電影的未來發展，2人談了很多關於如何提振香港電影市場的想法。

發表會上，任達華也分享自己保持身材的訣竅，表示自己是易胖體質，所以平日吃得少，勤於運動，目前體脂只有11%，體重約68公斤，臀部一如年輕時緊翹，維持的方法就是每天做「金雞獨立」，把1隻腳伸直，依序向前、後、旁邊平舉，放下後，再換另一隻腳做相同的動作，重覆做數次，久而久之就能維持臀部緊翹。

任達華透露，老婆琦琦吃什麼都不會胖，但女兒遺傳到他的DNA，也是易胖體質，所以父女倆每次和琦琦用餐，都得另外叫一些不油、清淡的食物，然後看著琦琦大快朵頤，吃著各種美食。

一提起女兒，任達華露出開心驕傲的表情，笑說他和琦琦教女兒平凡樸實的生活態度，他更以身作則，平時只有1名助理或經紀人陪著，也不讓女兒探班，不希望女兒看到導演、演員們在片場眾人簇擁拍戲的過程，所以女兒過著很平實的生活，不會追星，也不愛打扮，衣櫥裡最多的是球鞋和休閒運動服飾。

任達華表示，女兒6歲之前不知道他是明星，反而因為他常演警匪片，電影海報都是警察樣子，還以為他的職業是警察，直到7歲看了他和吳君如主演的《歲月神偷》才知道原來他是演員。任達華笑說，女兒也只看過他演的這部片，因為他演的電影中，許多角色都很奇怪，不希望影響女兒，所以近年為了女兒要多接一些喜劇片，今年計有4部電影要在暑假及聖誕節上映。

身為父親，任達華最遺憾的是女兒因為小時候多次被狗仔隊拿相機猛拍，嚇到了，長大了超級不愛拍照，偏偏他又喜歡攝影，所以每次出門旅行，他都得帶著長鏡頭，隨時隨地找機會偷拍女兒，直到女兒發現，舉手遮臉，他才放下相機，但只要拍到1張能捕捉到女兒最生動表情的照片，他就心滿意足。

任達華表示，為了紀念香港回歸20周年，緬懷過去1年去世的香港影人，今年7月他要出一本攝影作品，以他花了一年時間拍到的百張照片，呈現香港風貌、天際線的景觀，提醒香港人珍惜周遭所有的一切，對這塊土地多一些關懷，更希望能說服女兒和他拍1張照片，放在書中。

(旺報)