國道1號新竹路段3車追撞 8人受傷送醫

消防隊到場救援。（楊明峰翻攝）

消防隊救出受困車內的司機。（楊明峰翻攝）

國道1號南下新竹路段發生3車事故，桃園消防到場救援。（楊明峰翻攝）

國道1號南下80k新竹路段，12日下午8時許發生3車追撞事故，小客車與大貨車、客運追撞，造成小客車司機輕傷、客運司機受困傷勢較為嚴重、6名乘客輕傷，桃園多個消防分隊獲報支援到場救援，協助8名傷者後送多處醫院。消防隊指出，客運林姓司機受困變形車體中，經救援後清查，雙手骨折變形、胸部頓挫傷、牙齒斷裂等傷勢，初判暫無生命危險，其餘乘客則多為擦傷。至於詳細肇事原因待國道警方待查。

(中時)