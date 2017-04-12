俄國將建造「絕對無聲」潛艦

俄國對潛艦靜音特別有研究，現在他們宣稱找到可以做到絕對無法被聲納查覺得靜音材料。圖為俄國新銳攻擊潛艦亞森級喀山號。(圖/俄星網)

俄羅斯機器製造單位宣稱，他們找到更高明的潛艦靜塗層，可以極有效的隔絕和衰減潛艦運轉時的聲響，即使是敏感的聽音探測器也無法查覺。

俄國衛星網報導，「切博克薩雷」生產協會（Cheboksary）聲稱，他們的橡膠質靜音材料已得到俄國海軍的採購合約，將會使用在現役的俄國潛艦上，包括柴電潛艦與核動力潛艦。

切博克薩雷協會的總幹事亞歷山大·列夫希茲（Alexander Livshits）告訴記者，潛潛在使用這種塗層以後，在水下的聲音與海洋的自然雜聲會非常類似，也就是說，即使聲納聽到，也無法分辨是潛艦還是普通雜音。

俄國的潛艦技術頗為高明，著名的「基洛級」(Kilo)柴電潛艦就以噪音低而得到「水下黑洞」的美名，得到許多國家的採構，包括中國大陸與越南都是；核潛艦則受到經濟影響，規模沒有過去來的大，不過現有的有北風之神級彈道潛艦、亞森級攻擊潛艦也陸續在建造中，奧斯卡級也進行現代化提升。

(中時電子報)