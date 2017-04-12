俄國將建造「絕對無聲」潛艦
俄羅斯機器製造單位宣稱，他們找到更高明的潛艦靜塗層，可以極有效的隔絕和衰減潛艦運轉時的聲響，即使是敏感的聽音探測器也無法查覺。
俄國衛星網報導，「切博克薩雷」生產協會（Cheboksary）聲稱，他們的橡膠質靜音材料已得到俄國海軍的採購合約，將會使用在現役的俄國潛艦上，包括柴電潛艦與核動力潛艦。
切博克薩雷協會的總幹事亞歷山大·列夫希茲（Alexander Livshits）告訴記者，潛潛在使用這種塗層以後，在水下的聲音與海洋的自然雜聲會非常類似，也就是說，即使聲納聽到，也無法分辨是潛艦還是普通雜音。
俄國的潛艦技術頗為高明，著名的「基洛級」(Kilo)柴電潛艦就以噪音低而得到「水下黑洞」的美名，得到許多國家的採構，包括中國大陸與越南都是；核潛艦則受到經濟影響，規模沒有過去來的大，不過現有的有北風之神級彈道潛艦、亞森級攻擊潛艦也陸續在建造中，奧斯卡級也進行現代化提升。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。